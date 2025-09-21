Ciclismo. Cataldo brilla in Cina
Quarta vittoria stagionale per l’élite pratese Lorenzo Cataldo che con una volata travolgente si è imposto nella quinta tappa del...
Quarta vittoria stagionale per l’élite pratese Lorenzo Cataldo che con una volata travolgente si è imposto nella quinta tappa del Tour of Poyang Lake in Cina. L’atleta della Gragnano Sporting Club ha concluso i 120 km della frazione disputata con partenza e arrivo a Lianhua regolando l’estone Norman Vahtra, e il russo Sergey Rostovtsev. Nelle precedenti tappe della gara cinese, aveva già ottenuto due piazzamenti, mentre questa è la quarta vittoria nel 2025 dopo quella ottenuta nelle Marche e le due tappe al Giro di Bulgaria. Grande festa, naturalmente, nel Team Gragnano Sporting Club al termine di una frazione caratterizzata da continui saliscendi e da un finale particolarmente selettivo, conclusasi con una volata serrata che ha visto Cataldo avere la meglio. Una vittoria conquistata al fotofinish, che conferma ancora una volta la determinazione del corridore pratese, e per la società lucchese un risultato di prestigio, che valorizza il lavoro del team in un contesto internazionale e competitivo come quello dell’UCI Asia Tour. Cataldo ha confermato le sue qualità di velocista, la squadra ha mostrato compattezza, capace di supportare il proprio leader nei momenti decisivi.
Antonio Mannori
Continua a leggere tutte le notizie di sport su