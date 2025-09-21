Ciclismo. Cataldo brilla in Cina

Quarta vittoria stagionale per l’élite pratese Lorenzo Cataldo che con una volata travolgente si è imposto nella quinta tappa del Tour of Poyang Lake in Cina. L’atleta della Gragnano Sporting Club ha concluso i 120 km della frazione disputata con partenza e arrivo a Lianhua regolando l’estone Norman Vahtra, e il russo Sergey Rostovtsev. Nelle precedenti tappe della gara cinese, aveva già ottenuto due piazzamenti, mentre questa è la quarta vittoria nel 2025 dopo quella ottenuta nelle Marche e le due tappe al Giro di Bulgaria. Grande festa, naturalmente, nel Team Gragnano Sporting Club al termine di una frazione caratterizzata da continui saliscendi e da un finale particolarmente selettivo, conclusasi con una volata serrata che ha visto Cataldo avere la meglio. Una vittoria conquistata al fotofinish, che conferma ancora una volta la determinazione del corridore pratese, e per la società lucchese un risultato di prestigio, che valorizza il lavoro del team in un contesto internazionale e competitivo come quello dell’UCI Asia Tour. Cataldo ha confermato le sue qualità di velocista, la squadra ha mostrato compattezza, capace di supportare il proprio leader nei momenti decisivi.

Antonio Mannori