Ciclismo Che sprint a Nonantola

Vittorie entrambe allo sprint del gruppo compatto nel Gran Premio Giacobazzi a Nonantola, mentre oggi scatta la Tirreno Adriatico con ai nastri di partenza il pavullese Luca Covili. Ad aprire le ostilità nel Gran Premio Giacobazzi, con tiepido sole, sono state le donne juniores tra le quali la nazionale della Polonia, Le 125 partecipanti che hanno regolarmente preso il via non si sono certamente risparmiate con numerosi tentativi di fuga tutti rintuzzati dal gruppone. Alla fine è salita sul gradiino più alto del podio (in foto) la varesina Giula Erja Bianchi che è andata a bissare il successo colto lo scorso anno; ha preceduto le trentine Agata Campana Chantal Pegolo,con le modenesi Alessia e Martina Orsi e Sofia Cabri. Le ragazze applauditissime per la festa della donna hanno ricevuto la mimosa alla presentazione dei team sul palco assieme allo sponsor Antonio Giacobazzi, alla sindaca Tiziana Baccolini ed all’Abate di Nonantola Alberto Zironi ed all’organizzatore Armando Tosatti.

Partenza velocissima anche tra gli atleti maschi e nonostante l’alta velocità numerosi sono stati i tentativi di fuga e quello più consistente ha visto tre fuggitivi tra i quali il boloegnese Alessandro Pedata (Italia Nuiva) con i compagni di Pedata guidati dal formiginese Samuele Monti il gruppne dei velocisti ha annullato il loro tentativo all’ultimo chilometro. Con uno sprint al fulmicotone Tommasi Marchi ha superato il conterraneo Jacopo Vendramin ed il lombardo Francesco Matteoli. Qualche caduta per fortuna, senza gravi conseguenze, ha contrassegnata la bella organizzazione curata dalla Formiginese presieduta da Franco Machi con la collaborazione delle forze dell’ordine e delle associazione di Nonantola Dopo le positive prestazioni alla Valenciana ed alla gara d tappe di Santiago di Campostela il pavullese Luca Covili alla sua sesta stagione tra i professionisti è stato scelto dalla famglia Reberberi tra i sette che cercheranno gloria nella corsa dei Due Mari la Tirreno Adriatico con la prima tappa della cronosquadre della Versilia con la VF Goup Bardiani che cercherà di perdere menuti possibili per poter far lottare Covili per la classifica finale con gli altri sei componenti proverranno a mettersi luce nelle altre classifiche.

Andrea Giusti