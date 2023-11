Ciclismo. Ciclocross, oggi al Mugello il trofeo Città di Firenze. Il 400 anche dall’Europa sul tracciato del circuito

Grande successo di adesioni all’odierno Trofeo Città di Firenze, gara internazionale di Ciclocross in programma all’interno del "Mugello Circuit" a Scarperia. Una location di prestigio messa a disposizione della società organizzatrice, la Virtus Settimo Miglio, grazie alla disponibilità del direttore dell’Autodromo Paolo Poli.

Il programma: La mattina, come richiesto dal CT Daniele Pontoni (la nazionale azzurra nel pomeriggio volerà in Francia dove da venerdì sono previsti i Campionati Europei), sarà dedicata alle categorie internazionali C2. Gli juniores apriranno le danze alle ore 8,45; Donne Open e Juniores alle 9,30; gli Open con partenza alle 10,30. Nel pomeriggio spazio alle gare a carattere nazionale riservate agli amatori Master, giovanissimi della G6, esordienti e allievi, con la presenza dei migliori talenti del panorama nazionale. In programma anche una gara di short track per tutte le categorie promozionali.

I partecipanti: Sono circa 400 gli iscritti in rappresentanza di 6 nazioni: Italia, Repubblica Ceca, Olanda, Svizzera, Francia, Polonia, Belgio, Albania con 12 atleti stranieri al via, distribuiti nelle 3 competizioni internazionali. La gara riservata alla categoria Open maschile, proporrà al via un cast importante con Giole Bertolini che dovrà vedersela con il campione nazionale polacco Marek Konwa. Nella gara Juniores fari puntati sull’umbro Mattia Proietti Gagliardoni. La sfida femminile vedrà protagonista l’azzurra Sara Casasola, che dovrà vedersela con la ceka Bajgerova.

Antonio Mannori