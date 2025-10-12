Ciclismo, cinquina del toscano Roggi nel Memorial Piero Forconi

Mercatale Val di Pesa,12 ottobre 2025 – Due corse in una e ci spieghiamo, per l’ottava edizione del Memorial Piero Forconi-Coppa Gli Amici di Piero vinta in volata dal toscano Tommaso Roggi al quinto successo mentre è stato il ventitreesimo per la Iperfinish. Al via della gara tra gli 80 partenti c’erano il veneto Andrea Endrizzi del V.C. Città di Marostica e il toscano Edoardo Agnini della Iperfinish che nella classifica di rendimento avevano gli stessi punti con primo posto per il veneto avendo una vittoria in più del toscano. E questa era la sfida principale conclusasi con Endrizzi ottavo e Agnini nono e quindi fuori dal punteggio, con il veneto che conclude l’annata al primo posto per una vittoria in più. L’altra sfida riguardava tutti gli altri partecipanti alla splendida gara presente anche il plurivittorioso nazionale Xavier Bordignon con 10 affermazioni. E l’atleta della Postumia 72 D.L. Ciclismo ha lottato fino alla fine per conquistare il successo, generoso nel fare l’andatura nel concitato finale di corsa ma battuto chiaramente allo sprint da Roggi. La gara organizzata dalla Pol. AICS di Firenze del presidente Gianni Cantini patrocinata dal Comune di San Casciano Val di Pesa con il prezioso e insostituibile apporto del Circolo Arci, della Misericordia e Protezione Civile di Mercatale e della locale Coop, si è decisa a 12 km dal traguardo con la fuga di Figara, Rossi e Luci sui quali prima dell’inizio della salita della Leccia con punte dell’11 per cento, rinveniva con uno splendido numero Bordignon uscito dal gruppo di 17 inseguitori mentre si marcavano stretto Endrizzi e Agnini. Nel tratto più duro dell’ascesa perdeva contatto Figara, mentre anche Luci perdeva qualche secondo per un problema meccanico. In testa per la sfida finale Roggi e Bordignon, con quest’ultimo che conduceva senza chiedere il cambio fino allo sprint. Nel dopo corsa il giovane allievo veneto era amareggiato, voleva vincere in Toscana ma anche senza il successo merita dieci e lode. Roggi è stato esemplare e con una volata delle sue ha centrato il successo in una gara che ha ricordato Piero Forconi grande amante del ciclismo grazie ai figli Lorella e Leonardo che prima della partenza in Piazza Vittorio Veneto ha premiato, Luci, Agnini, Bordignon e Endrizzi prima di una sfida intensa, bella e con un finale combattuto e di rara bellezza.

ORDINE DI ARRIVO: 1)Tommaso Roggi (Iperfinish) km 74 in 1h48’, media km 41,111; 2)Xavier Bordignon (Postumia 73 D.L. Ciclismo); 3)Lorenzo Luci (Iperfinish) a 7”; 4)Mattia Moretti (Gabetti Ardens Cycling Team) a 20”; 5)Edoardo Ietta (Pedale Ossolano); 6)Figara 7)Tamashiro a 37”; 8)Endrizzi a 42”; 9)Agnini; 10)Spanio.