Ciclismo, Coltano Grube in trionfo sulle strade del Valdarno

Torre di Mercatale, 22 giugno 2025 – Una Coltano Grube incontenibile quella che vediamo protagonista indiscussa nella categoria esordienti primo e secondo anno dall’inizio della stagione. Lo dimostrano le 16 vittorie conseguite e i tanti piazzamenti. Gli ultimi successi nella piccola frazione di Torre di Mercatale Valdarno in provincia di Arezzo nella Coppa Zucchetti organizzata dal Pedale Toscano Ponticino presenti una novantina di corridori, e anteprima del Campionato Regionale di domenica prossima in Garfagnana dove la società pisana cara alla famiglia Stefanucci sarà la grande favorita. Nel primo anno il successo, settimo stagionale, al termine di una volata di gruppo per Diego Della Polla sul compagno di squadra Stefanini e sul lucchese Bonuccelli. Nella seconda gara che prevedeva la salita di Caposelvi nel finale che ha fatto selezione, si è affermato Liberomario Maffei che nel tratto di salita ha preso decisamente la testa assieme all’aretino Mattia Iacopi. Ai due nell’ultimo chilometro si sono avvicinati gli inseguitori segnatamente De Stefano che alla fine ha conseguito il secondo posto alle spalle di Maffei, quindi i gemelli Mattia e Niccolò Iacopi esponenti della società organizzatrice della manifestazione.

ORDINE DI ARRIVO (1° anno): 1) Diego Della Polla (Coltano Grube) km 33,300, in 55’50”, media km 35,785; 2) Edoardo Stefanini (id.); 3) Leonardo Bonuccelli (Piano di Mommio); 4) Gabriele Simi (Montecarlo Ciclismo); 5) Samuele Santini (Coltano Grube); 6) Dal Bò; 7) Forlin; 8) Pucci; 9) Rosi; 10) Bertolucci.

ORDINE DI ARRIVO (2° anno): 1) Liberomario Maffei (Coltano Grube) km 49,200, in 1h22’45”, media km 35,674; 2) Diego De Stefano (Butese); 3) Mattia Iacopi (Pedale Toscano Ponticino) a 1”; 4) Niccolò Iacopi (id.) a 6”; 5) Matteo Staccioli (Donoratico); 6) Nesti Cupelli; 7) Frasconi; 8) Prestigiacomo; 9) Boretti; 10) Marini.