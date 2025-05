Ciclismo: consegnato l'assegno alla Fondazione Ospedale Meyer

Firenze, 24 maggio 2025 - La bella iniziativa a scopo benefico promossa dagli organizzatori della manifestazione ciclistica “Pasqualando” a Ponte a Egola durante il recente ponte pasquale del 19 e 20 aprile, ha trovato questa mattina la sua conclusione. L’iniziativa in occasione della rassegna ciclistica con 1.000 atleti partecipanti. prevedeva una donazione a favore della Fondazione dell'Ospedale Meyer di Firenze per la ricerca scientifica. Oggi sabato si è svolta così la cerimonia ufficiale della donazione ed i rappresentanti di Pasqualando, Federico Micheli presidente dell’U.C. S.Croce sull’Arno nonché vice presidente del Comitato Regionale Toscana di ciclismo, Franco Biagini presidente della Ciclistica San Miniato-S.Croce, Laura Montecalvo in rappresentanza della azienda Alanchim e Francesco Zingoni direttore generale dell'evento e componente la Commissione Nazionale direttori di corsa e sicurezza della Federciclismo, hanno consegnato alla Fondazione il ricavato delle donazioni raccolte con la cessione delle magliette ufficiali di “Pasqualando”, della pedalata avvenuta con tanti ex professionisti toscani e non, ed infine della successiva cena. Grazie alla generosità di tutti gli intervenuti e degli acquirenti delle magliette sono stati raccolti duemilaottocento euro che sono stati destinati alla ricerca scientifica. Le società organizzatrici intendono ringraziare tutti coloro che hanno aderito all'iniziativa dimostrando quanto lo sport sia un buon veicolo per questo tipo di iniziative. Da parte della Fondazione Ospedale Meyer il sentito ringraziamento per l’iniziativa.