Ciclismo: conto alla rovescia per il Giro della Valdera

Pontedera,9 giugno 2025 - Due località ormai tradizionali e affezionate, Pontedera per la partenza e Terricciola per la conclusione, per il quarto Giro della Valdera, gara a tappe nazionale per la categoria juniores in programma da venerdì 27 giugno a domenica 29. Venerdì prossimo alle 18 presso lo Chalet delle Terme a Casciana, conosceremo tutte le novità ed i dettagli della manifestazione organizzata dalla società Una Bici X Tutti di Pontedera presieduta da Claudio De Angeli. Al momento ma le iscrizioni si chiudono il 24 giugno sono 155 i corridori iscritti a questo atteso evento che sarà una specie di rivincita del Campionato Italiano in linea in programma domenica 22 giugno a Trieste. Sarà Piazza Cavour a Pontedera il luogo di ritrovo del “Valdera 2025” nella mattinata del 27 giugno, mentre il via ufficiale sarà data dal Viale Europa alle ore 14. La prima tappa si concluderà a Ponsacco al termine dei 104 chilometri previsti, mentre sabato 28 la frazione più dura e impegnativa del Giro con partenza da Casciana Terme e conclusione in salita sul tradizionale traguardo di Chianni al termine degli 86 chilometri in programma. La terza e ultima tappa con partenza dalla località La Rosa presso i Magazzini Mangini ed arrivo in salita a Terricciola dopo 111 chilometri e mezzo. I tre vincitori delle edizioni passate del “Valdera” sono stati Leonardo Volpato, Luca Giaimi e Andrea Montagner.