Ciclismo, Coppa Italia. Giulia Lombardi show. Vittoria sprint in Puglia e primato in classifica Successo e due terzi posti per la Sociteà Cesano Maderno alla Coppa Italia di Ciclismo femminile in Puglia. Giulia Lombardi vince, Nicole Bracco e Giulia Costa Staricco terze. Guido Roncolato guida le ragazze al Trofeo Rosa a Bitonto, con Lombardi e Bracco sul podio.