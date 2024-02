Ciclismo. Coppa San Geo, Piras stupisce: sedicesimo posto al debutto

Con il sedicesimo posto di Andrea Piras nella Coppa San Geo è ufficialmente scattata la stagione 2024 della Namedsport-MI Impianti formazione brianzola della categoria élite e under 23. Nella classica bresciana, vinta dal friulano Bryan Olivo, il giovane Piras classe 2002 di Cavenago Brianza, si è dunque messo in luce con un piazzamento di rilievo a dimostrare il suo nuovo impegno con i colori del sodalizio di Lesmo. "È stato un buon debutto - commenta il manager della squadra, Paolo Riva -. Nonostante la pioggia, che ha disturbato non poco la corsa, i ragazzi si sono mossi bene tenendo il ritmo degli avversari e delle squadre più qualificate. Quanto a Piras mi ha veramente sorpreso la sua prestazione. Si è allenato bene durante tutto l’inverno e vederlo nel finale di gara battagliare per entrare nella top-ten è stata una bella emozionante. Ma sono contento di come tutta la squadra che ha saputo interpretare bene una prova difficile e impegnativa come la Coppa San Geo. Ora guardiamo avanti con fiducia ai prossimi appuntamenti".

Buoni auspici dunque per la formazione diretta da Marco Peraboni che sabato prossimo, 2 marzo, parteciperà al Memorial Polese con partenza da San Michele di Piave e arrivo a Santa Maria del Piave, nel Trevigiano, sulla distanza di 168 chilometri. Danilo Viganò