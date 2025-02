Ciclismo. Covili e Paletti corrono in Galizia

Scatterà oggi la breve corsa a tappe nella Galizia (Spagna) per concludersi domenica a Santiago di Compostela (Portogallo) dove cercheranno gloria il pavullese Luca Covili ed il modenese Luca Paletti. Lo scorso anno si aggiudicò la corsa il danese Vingegaard che quest’anno ha optato per un’altra gara in Portogallo dove ha centrato il primo successo 2025. L’ennesima corsa a tappe spagnola di questo inizio stagione è lunga 635 chilometri con un dislivello di oltre 1000 metri. Già oggi è prevista una frazione di 190 chilometri piuttosto impegnativa,domani gareggeranno in una tappa più breve di 144,8 con ben tre gran premi della montagna. Venerdi si svolgerà una tappa a cronometro vero tallone d’Achille del 28enne di S.Antonio di Pavullo mentre anche il ventenne figlio d’arte Paletti se vuole puntare ad entrare nella top ten Under 23 come alla Valenciana dovrà impegnarsi a fondo. Domenica altra impegnativa tappa con arrivo a Santiago di Compostela. Terminata la corsa spagnolo-portoghese è previsto per i portacolori del VF Group Bardiani un allenamento in altura per poi affrontare la Settimana Internazionale di Coppi e Bartali al via da Riccione il 25 marzo.

Andrea Giusti