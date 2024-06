Ciclismo. Criterium Emilia Race, la bici è questione di famiglia. Lamberto Zini vince, la figlia fa lo stesso nel femminile

Pieno successo ha riscosso l’8^ prova del Criterium Emilia Race con l’organizzazione dell’Uisp Modena suddivisa in tre batterie in base alle categorie che ha visto ancora protagonisti i master modenesi con Lamberto Zini che è salito sul gradino più alto del podio maschile, mentre la figlia Valentina lo ha imitato in quella femminile,dove è abituata a primeggiare, mentre il papà Lamberto con un trascorso promettente nelle categorie giovanili è rimasto a lungo fermo per un brutto incidente proprio durante una gara tra i master.

Questi i risultati della serata. Gara1/a: 1° Lamberto Zini (Team Virginia 1962)-2° Maurizio Troise (idem) - 3° Silvano Croci (Ferrari Velobike) - 4° Marco Giaroli (Squadrareggio) - 5° GW Wenzel (Velo Vooo);G1/b: 1° Massimo Canovi (Team Stocchetti) - 2° Mauro Croci (Ferrari Velobike) - 3° Francesco Aldrovandi (Pro Cycling)-4° Fausto De Carli (RF Team) - 5° Marco Esposito (FBR Elpo);W1: 1^ Valentina Zini ( Simo Bike) - 2^ Chiara Cavallini (Bici x tutti Gorzano) - 3^ Elena Vernia (Rubierese) ;W2: 1^ Sara Botti (Stemax) - 2^Erika Gianni (Bike XP) - 3^ Monica Cais (Team Meschio);Gara 2/a: 1° Marco Silvestri (Team Stocchetti) - 2° Stefano Nicoletti (Stemax) - 3° Michele Vezzali (Gr.Bici) - 4° Stefano Consigli (Simo Bike) - 5° Cristian Vadalà (idem); Gara 2/b: 1° Marco Ferreri (Garda Scott) - 2° Gianmarco Agostini (MG racing) - 3° Walter Azzolini (Team Lmc) - 4° Emanuele Tedesco (Melato) - 5° Andrea Bombarda (VF Group);Gara 3/a:1° Luca Cingi (VF Group) - 2° Simone Cerio (Simo Bike) - 3° Alessandro Zanichelli (Team Stocchetti) -4° Stefano Ippolito ( La Bottega Casinalbo) - 5° Nicolas Lanfredi ( Chero Team);Gara 3/b: 1° Davide Maffezzoli (Team Stocchetti) - 2° Maicol Molinari (Romagna Cycling) - 3° stefano Baluganu (VF Group); Gara 3/c: 1° Davide Guerzoni ( La Bottega Casinalbo) - 2°Giovanni Monteforte (Simo Bike) - 3° Vincenzo Frati (idem);Gara 3/d: 1° Daniele Edri (Maserati) - 2° Krzysztof Skupke (Sanetti) - 3° Andrea Benfenati (Romagna Bike).La 9^ prova del Criterium si svolgerà martedì 18 giugno

Andrea Giusti