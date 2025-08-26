Ciclismo: da oggi a venerdì la Bardiani Csf è impegnata al Tour Poitou-Charentes. Il reggianissimo Biagini cerca gloria in Francia

La squadra reggiana professionistica Vf Group Bardiani Csf Faizanè della famiglia Reverberi torna in gara in Francia. L’appuntamento è da oggi a venerdì prossimo al Tour Poitou-Charentes. All’importante competizione partecipano il reggiano Federico Biagini (nella foto), Filippo Cettolin, Luca Colnaghi, Filippo Fiorelli, Andrea Montagner, Mattia Pinazzi, Enrico Zanoncello. A guidare il team dall’ammiraglia saranno i direttori sportivi Alessandro Donati e Roberto Reverberi.

Queste sono le tappe in programma: prima frazione Sauzé entre Bois-La Genétouze (193 chilometri), seconda Jonzac- Gond-Pontouvre (175 km.), terza Chauvigny-Jardres (27 km. a cronometro) e quarta La Rochefoucauld en Angoumois- Poitiers (186 chilometri). Le prime due frazioni si rivelano adatte ad attacchi da lontano o, in alternativa, offrono la possibilità agli atleti veloci di pensare a volate ristrette, mentre la cronometro individuale può decidere parte della classifica. L’ultima giornata con arrivo a Poitiers è contraddistinta in particolare da un arrivo in salita.

Viste le caratteristiche della competizione la Vf Group Bardiani Csf Faizanè propone al via un gruppo giovane e veloce, in grado di regalare soddisfazioni.

m.t.