Ciclismo, verso la stagione 2024: si preparano i calendari dilettanti e juniores

Firenze, 13 novembre 2023 – Si parla già della stagione ciclistica 2024 in Toscana con la richiesta di organizzare gare per le categorie Elite/Under 23 e Juniores – settore strada - che le società devono inviare alla Struttura Tecnica Regionale del Comitato Toscano entro e non oltre il 19 novembre. In verità le richieste che dovranno contenere, data, luogo di svolgimento e denominazione delle gare, oltre ad una data di riserva, non sono molte ad oggi da qui l’invito a rispettare i tempi. Si ricorda che nella “Normativa F.C.I. Squadre Continental maschili UCI 2024”, dette squadre possono partecipare alle gare del calendario regionale soltanto con gli atleti della categoria Under 23 del 1° e del 2° anno (nati nel 2004 e nel 2005). Qualora si intenda far partecipare le Squadre Continental al completo (atleti nati prima del 2004) sarà necessario inviare la richiesta alla S.T.F. Settore Strada per l’inserimento nel calendario Nazionale/Internazionale. L'assegnazione dei campionati regionali delle categorie sopra menzionate, saranno assegnati dal CRT attraverso un apposito regolamento a cui le società, interessate, dovranno attenersi. Il campionato regionale Elite/U.23 si dovrà svolgere nel periodo dei mesi di giugno e luglio 2024, mentre quello della categoria JUNIORES nella data del 26 maggio o del 2 Giugno 2024, pertanto quest'ultime due date rimangono a disposizione della Struttura tecnica. Tutti coloro interessati all'organizzazione delle manifestazioni sopra indicate dovranno fare specifica richiesta nei tempi sopra richiesti. Si ricorda che entrambe le manifestazioni sopra citate saranno considerate PROVE VALIDE in considerazione delle Norme Attuative 2024.