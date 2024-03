Ciclismo, domani a Civitanova in pista gli Elite e gli under 23

Domani alle 14.30 prenderà il via, nella zona industriale di Civitanova, la 12ª edizione del Gran premio dell’Industria Civitanova, 7° Memorial Cesare Lattanzi. La gara nazionale riservata ai ciclisti dilettanti Elite e Under 23 è organizzata dalla Asd Cam Fermo – Costruzioni Ambiente, con il patrocinio del comune di Civitanova. Si gareggerà sulla distanza di 105 km in un circuito di 3,5 km pianeggiante da ripetere 30 volte con al passaggio di metà gara dove è posto un traguardo volante. Il ritrovo è stato fissato a partire dalle 10 al Moretti Village che sarà sede anche della riunione tecnica pre gara. Saranno 29 le compagini al via provenienti da tutta Italia, ci sono anche la nazionale dell’Ucraina e la squadra inglese Zappi Racing Team e la messicana AR Monex Pro Cycling Team. Alla partenza anche quattro team marchigiani come i Calzaturieri Montegranaro, Vpm-Moretti Porto Sant’Elpidio, D’Amico Um Tools e MG K Vis Color For Peace, per un totale di 200 iscritti. Questa è una classica di apertura della stagione per gli Elite e Under 23 molto ambita dai partecipanti. Lo scorso anno c’è stata la vittoria di Cataldo (Gragnano Sporting Club) davanti a Zecchin (Zalf Eromobil Desiree Fior) e Motta (Biesse Carrera). Il direttore di corsa sarà Enzo Amantini, il vice Fabrizio Carnasciali.