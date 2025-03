Ciclismo. Domani il Trofeo San Giuseppe. In sella i migliori under 23

Domani si daranno battaglia i più forti élite under 23 per scrivere il proprio nome nell’albo d’oro del Gran Premio San Giuseppe, arrivato alla 64ª edizione e allestito dal Velo Club Montecassiano. Al via nella gara di Montecassiano ci saranno team agguerriti e atleti molto promettenti. Tra le squadre da tenere d’occhio c’è la Over All Tre Colli di Novi Ligure. Ha sempre mostrato una certa confidenza con la corsa anche il Team Hopplà, che schiera, tra l’altro, il ventiquattrenne Riccardo Lorello, vincitore a fine febbraio del Gran Premio "La Torre" a Fucecchio e terzo domenica scorsa a Civitanova al Gran Premio dell’industria. Ha dimostrato di essere in condizione anche il britannico David Benjamin Granger, atleta di punta della formazione toscana della MG Vis Costruzioni e Ambiente. Non mancheranno di dare battaglia i corridori della continental Biesse Carrera Premac che schiererà Nicolò Arrighetti e Filippo Agostinacchio. Al via ci sarà Cristian Remelli, tra i protagonisti alla 101ª Coppa San Geo, che potrà contare sull’aiuto della squadra General Store. Sarà presente anche l’U.C. Trevigiani con Tommaso Bambagioni, secondo al 31° Memorial Polese. Occhio alla formazione inglese Zappy Racing Team capitanata da William Harding, che ha sempre avuto ottimi spunti nelle Marche. A Montecassiano potrebbe essere l’occasione perché la vittoria possa andare a un outsider, come peraltro, è già successo.

La partenza ufficiosa avrà luogo in Piazza Unità d’Italia alle 12.45, poi la corsa si muoverà ufficialmente da via Grazia Deledda, in pianura, alle 13, davanti agli stabilimenti del main sponsor Cbf Balducci, da dove si effettuerà il primo mezzo giro di ritorno a Montecassiano. E da qui inizieranno gli 8 giri completi di un classico percorso ad "otto", di km. 19, con traguardo e passaggio intermedio a Montecassiano. La distanza complessiva, considerato il giro iniziale, prima degli 8 completi, di 19 km, è di 162 km.