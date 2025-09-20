Ciclismo. Domani il Trofeo Smerilli, tanti maceratesi al via

Domani i cicloturisti maceratesi sono in prima fila nel folto schieramento del Trofeo Lamberto Smerilli, appuntamento cicloturistico alla 49ª edizione. La Stella Bike - Monte San Giusto è la società campionessa in carica. Ad affiancare sul podio la scuderia sangiustese è stata la fermana Sace con la portoelpidiense Skatenaty. Quarto posto per il Club Pedale Finproject di Montecosaro Scalo. La carovana guidata dal promotore Giuseppe Luciani rinnova la prestigiosa tradizione sull’asse Porto Sant’Elpidio-Loreto, transitando per Civitanova, Porto Potenza Picena, Porto Recanati. Il "CicloPellegrinaggio dei Mille e più" inizia alle 9.15 (nella piazza Wojtyla, ritrovata e rinnovata sede di partenza, arrivo, premiazione), per l’organizzazione del G.S. Marina Picena.

Il traguardo intermedio è quello della città mariana, nella cui piazza della Madonna sfociano i ‘ciclopellegrini’, accolti da monsignor Fabio Dal Cin. L’arcivescovo, sul sagrato della Basilica, benedice i partecipanti e gli accompagnatori. Negli anni, il Trofeo Smerilli è stato crocevia di personaggi e personalità, campioni e ciclofili: da Neri Marcorè a Michele Scarponi, dalla potentina Marina Romoli al fabrianese campione paralimpico Giorgio Farroni, che ha conquistato di recente l’11° titolo mondiale. In tema di maglie iridate, al via domenicale è attesa in pole position la pistard civitanovese Rebecca Fiscarelli, salita sul tetto del mondo nella prova del team sprint juniores.

Umberto Martinelli