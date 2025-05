Ciclismo: domani sulle strade del Valdarno il Memorial Tortoli

Montalto Pergine Valdarno,3 maggio 2025 – Domani domenica 4 maggio è il giorno del Memorial Daniele Tortoli, gara nazionale riservata alla categoria Elite e Under 23 con partenza e arrivo a Montalto di Pergine Valdarno. Sa l’undicesima edizione nel ricordo di Daniele Tortoli, apprezzato tecnico di ciclismo che viveva proprio a Montalto e scomparso a soli 58 anni nel 2013. In palio anche il trofeo Petroli Firenze, la Coppa Ittedi, con l'organizzazione del Gs Montalto. Il via alle 13,30, con epilogo dopo 172 chilometri. Iscritti circa duecento corridori in rappresentanza di 29 squadre, quasi tutte le migliori. Tra le più attese il Team Hopplà con Manenti vincitore il primo maggio a Penna, i compagni di squadra Lorello e Regnanti, rispettivamente campione toscano under 23 ed élite, la Biesse Carrera con Bessega, già tre successi stagionali e Arrighetti, la Mbh Bank Colpack con Masciarelli che 50 anni dopo nonno Palmiro ha conquistato a Roma il Gp Liberazione, Bagatin e il ceko Novak, l'Aran con Ceroli e l'altro Masciarelli, la Padovani con Zurlo e Bozzola, la Gragnano con Rigatti e Lucca, la Mg K Vis con Parravano e il britannico Granger, la Zappi con gli inglesi Wood e Harding, la Maltinti Empoli con Crescioli, l'Uc Monaco con Bernal, fratello del grande professionista Egan. Nel 2024 vinse Simone Raccani della Zalf Euromobil.