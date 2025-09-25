Ciclismo. Domenica al via il Piccolo Giro dell’Emilia. Start alle 13,30

Domenica in scena l’edizione numero 43 del Piccolo Giro dell’Emilia, la classica ciclistica d’autunno per Under 23-élite inserita nel calendario Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per l’organizzazione della Sc Ceretolese 1969 . Zola Predosa e Casalecchio le naturali location della corsa. Sarà piazza del Comune di Zola Predosa a ospitare la carovana, che già dalle 10 si riempirà di oltre 160 i corridori. E nel pomeriggio, in attesa dell’arrivo della corsa, la piazza sarà disponibile, per tutti con i giovanissimi della Scuola Ciclismo Ceretolese.

La partenza è prevista alle 13,30 da via Risorgimento a Zola Predosa. Il percorso si sviluppa inizialmente tra le valli del Reno e del Samoggia , per concludersi , nelle ultime due ore di gara , sui circuiti collinari del San Lorenzo in Collina e dello strappo di Via Montevecchio per la gioia dei tifosi a bordo strada.

Zola Predosa, Casalecchio, Sasso Marconi, Marzabotto, Pian di Venola, Ca’ Bortolani, Savigno, Zappolino, Stiore, Monteveglio, Zappolino, Stiore, Muffa, Zola Predosa, quindi 3 giri del circuito di San Lorenzo in Collina, e poi altri 2 giri del circuito caratterizzato dallo strappo di Via Montevecchio , per terminare a Zola Predosa, dopo 152 chilometri e oltre 2000 metri di dislivello. Proprio lo strappo di Via Montevecchio, l’anno scorso, propriziò il vantaggio che consentì alla coppia in maglia Zalf di involarsi e a Giovanni De Carlo di vincere la corsa .

Nell’albo d’oro recente troviamo Davide Ballerini, Alexandr Vlasov, Giovanni Aleotti e Simone Consonni.