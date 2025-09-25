Acquista il giornale
  4. Ciclismo. Domenica al via il Piccolo Giro dell’Emilia. Start alle 13,30

Domenica in scena l’edizione numero 43 del Piccolo Giro dell’Emilia, la classica ciclistica d’autunno per Under 23-élite inserita nel calendario...

di GIOVANNI POGGI
25 settembre 2025
Ciclismo sport - foto di archivio

Domenica in scena l’edizione numero 43 del Piccolo Giro dell’Emilia, la classica ciclistica d’autunno per Under 23-élite inserita nel calendario Nazionale della Federazione Ciclistica Italiana per l’organizzazione della Sc Ceretolese 1969 . Zola Predosa e Casalecchio le naturali location della corsa. Sarà piazza del Comune di Zola Predosa a ospitare la carovana, che già dalle 10 si riempirà di oltre 160 i corridori. E nel pomeriggio, in attesa dell’arrivo della corsa, la piazza sarà disponibile, per tutti con i giovanissimi della Scuola Ciclismo Ceretolese.

La partenza è prevista alle 13,30 da via Risorgimento a Zola Predosa. Il percorso si sviluppa inizialmente tra le valli del Reno e del Samoggia , per concludersi , nelle ultime due ore di gara , sui circuiti collinari del San Lorenzo in Collina e dello strappo di Via Montevecchio per la gioia dei tifosi a bordo strada.

Zola Predosa, Casalecchio, Sasso Marconi, Marzabotto, Pian di Venola, Ca’ Bortolani, Savigno, Zappolino, Stiore, Monteveglio, Zappolino, Stiore, Muffa, Zola Predosa, quindi 3 giri del circuito di San Lorenzo in Collina, e poi altri 2 giri del circuito caratterizzato dallo strappo di Via Montevecchio , per terminare a Zola Predosa, dopo 152 chilometri e oltre 2000 metri di dislivello. Proprio lo strappo di Via Montevecchio, l’anno scorso, propriziò il vantaggio che consentì alla coppia in maglia Zalf di involarsi e a Giovanni De Carlo di vincere la corsa .

Nell’albo d’oro recente troviamo Davide Ballerini, Alexandr Vlasov, Giovanni Aleotti e Simone Consonni.

