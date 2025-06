Ciclismo, domenica show. Agnini e Luci sono super

Due vittorie con gli allievi Leonetti e Agnini: è senza dubbio una domenica trionfale per le squadre giovanili empolesi del ciclismo. Una domenica davvero trionfale quella vissuta nella giornata di ieri per le squadre giovanili dell’Unione Ciclistica Empolese e della Iperfinish di Fucecchio. Nella gare svolte in Toscana e in Umbria sono arrivate infatti due vittorie con gli Allievi più il titolo provinciale fiorentino nella stessa categoria e diversi piazzamenti.

Un’estate iniziata davvero nel migliore dei modi, proprio a sette giorni dalla disputa a Pieve a Fosciana in Garfagnana dei campionati toscani riservate alle categorie Esordienti ed Allievi. A Ponte a Ema nella 76esima Coppa Sei Martiri-Memorial-Gino Bartali la vittoria, quinta della stagione, del brillante campione toscano crono in montagna Edoardo Agnini, lucchese di Capannori del Team Iperfinish protagonista fino dall’inizio della stagione.

Agnini è senza dubbio il più forte allievo della Toscana in questa annata e domenica andrà a caccia del titolo toscano. Il titolo di campione provinciale fiorentino è stato conseguito invece da Matteo Luci, atleta proveniente da Limite sull’Arno, anch’egli della Iperfinish, campione toscano in carica, titolo che metterà in palio domenica prossima. Per l’Unione Ciclistica Empolese si è trattato di una trasferta brillante in Umbria a Città di Castello nel Trofeo Alta Valle del Tevere.

Nella gara degli Esordienti primo anno tre atleti sono finiti nella top ten con il secondo posto di Gabriele Cavallini, ancora una volta tra i più brillanti in gara, il quinto di Rayadi Ismail e il settimo di Piercarlo Tognetti. Non è sfuggita la vittoria alla formazione Allievi, grazie a Leonardo Leonetti che si era dimostrato in ottima condizione nelle ultime gare.

Leonetti ha conquistato il successo in volata dopo una corsa che la formazione biancoceleste ha controllato sino dall’inizio per poi completare il successo di squadra grazie anche al terzo posto di Diego Di Salvo, l’undicesimo di Ettore Mandriani e il dodicesimo di Gabriele Toscani.

Una gran bella soddisfazione per tutto lo staff della società di Empoli del presidente Gianluca Chiti e per i tecnici, Gianni Rizzo che si occupa della squadra Esordienti con la collaborazione di Puccioni, Montagnani e Turini, e di Matteo Buggiani, direttore sportivo della compagine della categoria Allievi, con suo padre Marco che è il responsabile di categoria, con gli accompagnatori Bendinelli e Zanobini.

Antonio Mannori