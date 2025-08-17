Ciclismo donne élite. Cristina Tonetti alza le braccia al cielo:: "Dedico questa vittoria a papà Gianluca»

La vittoria per papà che non c’è più. Cristina Tonetti ha colto la sua prima vittoria da professionista aggiudicandosi per distacco il Grote Prijs Yvonne Reynders di Herentals, in Belgio, sulla distanza di 123 chilometri. La 23enne brianzola di Besana in Brianza, della Laboral Kutxa - Fundación Euskadi, è scattata da un drappello di atlete a quattro chilometri dalla conclusione per non essere più raggiunta. Lo sguardo e un bacio rivolti al cielo per il padre Gianluca ex professionista scomparso all’età di 56 anni nel maggio 2023.

"Ho sempre voluto dedicare a papà una vittoria, l’unico rimpianto è che oggi non sia qui con me a festeggiare - ha detto Cristina dopo il traguardo -. Sono sicura che abbia pedalato con me! Questa vittoria arriva dopo un periodo difficile, ho passato molti mesi senza correre, ma i momenti difficili hanno una fine e una vittoria rimane per sempre". Cristina era rimasta lontano dalle corse per un paio di mesi a causa di una pericardite che l’aveva costretta a fermarsi. In Belgio ha dunque ritrovato la pedalata dei giorni migliori che le ha permesso di cogliere la prima affermazione davanti a Teniel Campbell, l’esperta elite della Trinidad e Tobago tornata a correre in Europa con la Smurfit Westrock Cycling Team, e la olandese Eline Jansen della VolkerWessels Cycling Team, che ha completato il podio.

Dan.Vig.