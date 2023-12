Ciclismo donne elite. Due scalatrici per il team BePink

Novità in casa BePink Gold di Monza. La squadra femminile della categoria élite si è rivolta al mondo delle Gran Fondo per ingaggiare Samantha Arnaudo e Monica Trinca Colonel. Le due atlete saranno impiegate nelle gare su strada a partire dalla prossima stagione. Arnaudo, già tirocinante per il team nel 2020, è originaria del Cuneese ed è considerata un’ottima scalatrice. In campo amatoriale ha conseguito grandi risultati vincendo, tra l’altro, la Maratona delle Dolomiti, la “Fausto Coppi“, l’impegnativa “Haute Route delle Alpi“ e la classica “Lapierre Mont Ventoux“. Nel 2002 si era invece imposta nell’internazionale di New York. Arriva, invece, dalla Valtellina, Trinca Colonel. Si tratta di una passista-scalatrice anch’essa specialista delle Gran Fondo come dimostrano i suoi trionfi nella Sportful Dolomiti Race, Re Stelvio-Mapei e nel Penice.

Dan.Vig.