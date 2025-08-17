Ciclismo donne esordienti. Aurora Cerame batte anche il grande caldo. La maglia di Cesano sfreccia a Pieve Vergonte

Sfreccia il tricolore di Aurora Cerame nel Trofeo Donini Logistica per donne esordienti che si è corso a Pieve Vergonte, nel Verbanese.

L’impronta vincente della Società Ciclistica Cesano Maderno si è vista anche nel giorno di Ferragosto quando le ragazze dirette da Guido Roncolato hanno dominato la scena in Piemonte.

A farla da padrone è stato il grande caldo che ha messo a dura prova la resistenza delle giovanissime partecipanti.

Cerame, campionessa italiana del primo anno (classe 2012), allo sprint ha regolato la toscana Sveva Bertolucci della Blu-Team e la compagna di squadra Nicole Bracco che grazie alla terza posizione ha completato l’ennesima festa per i colori rosso del sodalizio brianzolo presieduto da Giuseppe Fontana.

Chiude la top-ten la nona posizione di Vittoria Vitillo. Per la Cerame si è trattata della sesta affermazione in stagione.

Per quanto concerne la prova delle allieve successo della bresciana Nina Marinini (Biesse Carrera Premac) su Isabella De Angelis (Scuola Ciclismo Verso L’Iride) e la cesanese Emma Colombo che sale sul podio di giornata grazia alla terza piazza.

Per i colori di Cesano Maderno da annotare anche l’ottava posizione di Irene Pancheri e la decima di Nicole Canu.

Dan.Vig.