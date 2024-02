Ciclismo Donne. Il primo successo di Sara Fiorin: "Dedicato a mio fratello Matteo»

Prima vittoria per Sara Fiorin. La brianzola della UAE Development Team si è aggiudicata l’internazionale Umag Trophy per la categoria donne elite che, ieri, si è svolta in Croazia sulla distanza di 114 chilometri che la vincitrice ha percorso in 2 ore, 59 minuti e 55 secondi. Un successo di spessore per l’atleta di Seveso, il primo ”tra le grandi“, che rilancia le quotazioni di questa giovane promettente a cui qualità di velocista hanno permesso di balzare agli onori delle cronache sportive.

"Sono felice di questo successo - ha detto Sara - che dedico alla squadra e a mio fratello Matteo che domenica scorso, nella suo esordio con i dilettanti, si è fratturato la clavicola". Fiorin, classe 2003, ha colto il successo allo sprint sul gruppo compatto. La brianzola è stata protagonista di un’incredibile progressione iniziata a 250 metri dall’arrivo. Braccia al cielo al traguardo, Sara ha preceduto le connazionali Michela De Grandis ed Emma Bernardi, entrambe del Team Mendelspek. Quarta l’altra italiana Lara Crestanello del BTC Ljubljana Zhiraf.

Danilo Viganò