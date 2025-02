Ciclismo donne. Monza brilla negli Emirati Arabi. Jencusova regina tra rocce e dune

Buon momento per le ragazze monzesi del team BePink Imatra Bongioanni. Dopo il successo della giapponese Maho Kakita nel campionato asiatico su strada donne under 23 in Thailandia, la slovacca Nora Jencusova ha concesso la replica in occasione della classica Al Salam Championship che si è svolta negli Emirati Arabi Uniti. Giunta alla nona edizione, la corsa per donne elite è stata organizzata dall’Ufficio Privato di Sua Altezza lo Sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice Presidente e Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti e Sovrano di Dubai. Su un percorso tra dune e sentieri rocciosi, la portacolori del team monzese si è imposta anticipando la brianzola Cristina Tonetti, classe 2002 di Besana Brianza, che con un bel secondo posto ha onorato i colori della formazione spagnola Laboral Kutxa Fundacion Euskadi. Chiude il podio l’ucraina Olga Shekel.

Dan.Vig.