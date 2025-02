Ciclismo donne. Sfida negli Emirati Arabi, la Be Pink è pronta

Scatta oggi, dagli Emirati Arabi, la nuova stagione su strada della BePink Imatra Bongioanni. La formazione monzese di donne elite sarà al via dell’UAE Tour Women prova del calendario World Tour che si concluderà, dopo quattro frazioni, ad Abu Dhabi. È dunque l’ora di tornare in gruppo per le ragazze del team brianzolo guidato dall’ex professionista Walter Zini. Dopo una serie di stage di preparazione in altura, sei atlete sono pronte per la prima sfida della nuova annata agonistica. Al via dell’odierna prima tappa, da Dubai Police Officer’s Club a Dubai Harbor sulla distanza di 149 chilometri, sono attese Vittoria Grassi, Elisa Valtulini, Gaia Segato, Linda Laporta, la slovacca Nora Jencusova e l’olandese Meike Uiterwijk Winkel.

"È la prima corsa dell’anno e abbiamo cambiato un po’ di atlete - spiega Zini -quindi dovremo capire i movimenti con le nuove arrivate. Cercheremo di farci notare, entrando a fare parte delle fughe di giornata. Vedremo strada facendo le condizioni di forma delle ragazze, provando in qualche modo a fare risultato in top-ten. La quasi totalità del gruppo ha già svolto un buon lavoro e i riscontri sono incoraggianti. Il percorso è, come da tradizione, aperto a molte soluzioni e si presta particolarmente alle ruote veloci. L’esito dipenderà dal ritmo di gara. Dal canto nostro abbiamo Vittoria Grassi che è reduce da alcune competizioni in pista e in grado di affrontare ogni situazione". Stamane è in programma la prima tappa su un tracciato completamente pianeggiante che presumibilmente si concluderà con un arrivo a ranghi compatti. La frazione più attesa, e decisiva ai fini del risultato finale, è senza ombra di dubbio la terza che propone il traguardo in salita a Jebel Hafeet, una ascesa di 10,9 chilometri con una pendenza media del 6,7 per cento. In parallello, la BePink sarà impegnata anche ai Campionati spagnoli su pista con Marina Garau Roca che, domani e venerdì, sarà al velodromo di Tasio Greciano di Galapagar per disputare le prove della Madison e dell’Omnium. Mentre la giapponese Maho Kakita è stata selezionata dalla sua nazionale per i Campionati Asiastici su strada in programma, da oggi a domenica 16 febbraio, in Thailandia.

Danilo Viganò