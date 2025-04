Ciclismo, due atlete del Team Vaiano nella Top Ten in Olanda

Vaiano (Prato), 6 aprile 2025 - Brillante prestazione con due ottimi piazzamenti in “Top ten” per la squadra femminile Aromitalia 3T Vaiano nell’edizione 2025 della “Volta NXT Classic Ladies”, competizione internazionale organizzata ad Eijsden, città dei Paesi Bassi situata nella provincia del Limburgo, nei pressi della frontiera belga. La possente atleta bielorussa Hanna Tserakh, reduce dai successi in pista conquistati in patria, ha colto un prezioso sesto posto nello sprint finale che ha deciso la corsa.

Ottima prestazione anche della sempre brava ed esperta lituana Rasa Leleivyte, che ha colto un prezioso decimo posto finale. Sono risultate 124 le atlete che si sono schierate ai nastri di partenza, in rappresentanza di 21 formazioni, che si sono date battaglia lungo un tracciato di 118 chilometri, su di un circuito cittadino, da ripetere per cinque volte, comprendente alcuni tratti in salita impegnativi. La gara, come prevedibile, si è decisa al termine di uno sprint a ranghi compatti tra un drappello composto da 56 atlete. Sprint reso particolarmente impegnativo dalla strada in pavé ed in leggera ascesa. Tserakh e Leleivyte, dirette in ammiraglia dai tecnici Paolo Baldi e Matteo Ferrari, sono state ben supportate dalle compagne di squadra la greca Argiro Milaki, e dalle italiane La Bella, Iaccarino e Tottolo.