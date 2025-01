Ciclismo, è in pericolo la Coppa Dino Diddi ad Agliana per allievi

Agliana (Pistoia),22 gennaio 2025 – E’ di questi giorni la notizia che la classica per allievi, la Coppa Dino Diddi nata a Ponte alla Trave in provincia di Pistoia nel 1948, che da molti anni si corre ad Agliana ed è giunta alla 77esima edizione, potrebbe non svolgersi nel 2025.

La preoccupazione è stata espressa dal G.S. Dino Diddi del presidente Maurizio Mangoni, dal direttore generale dell’organizzazione Franco Vettori e da tutto il gruppo che lavora con passione e impegno a questa meravigliosa gara che richiama 200 allievi al via con tutti i più forti della categoria, ed una folla imponente, la cui data di svolgimento è quella tradizionale, la prima domenica di settembre che quest’anno cade il giorno 7.

Ebbene nello stesso giorno si corre a Larciano il Gran Premio Industria e Artigianato professionisti e la Coppa Dino Diddi percorre per un buon tratto le stesse strade pistoiesi e della zona di Vinci della gara larcianese. Da qui l’impossibilità di farlo in presenza della gara professionisti e quindi dal Comitato Provinciale di Pistoia della Federciclismo la richiesta di un cambio di percorso, oppure di data. Fedeli alla tradizione del tracciato e della data canonica nella prima domenica di settembre, i dirigenti di Agliana hanno storto la bocca, mostrandosi dispiaciuti e perplessi, ma comunque disponibili a sedersi a un tavolo con tutti gli interessati. “Non accettiamo nessuna preclusione a priori – dice Franco Vettori – Incontriamoci e vediamo se si può trovare la soluzione, se non sarà così grazie lo stesso e la Coppa Dino Diddi con profondo rammarico non si disputerà”. Le alternative solide a questo punto sono due. Un cambio di percorso restando al di qua del Montalbano, oppure un cambio di data per la Coppa Diddi, e con la necessaria autorizzazione degli organi tecnici competenti il suo svolgimento sabato 6 settembre alla vigilia del Gp di Larciano. Ad ogni buon conto fondamentale diventa una riunione con tutte le parti interessate, con l’augurio che si possa trovare al tavolo la soluzione anche perché aggiungiamo che nei prossimi anni la concomitanza delle due gare potrebbe ripetersi ancora.