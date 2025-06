Ciclismo. E ora il Velo Club Sovico piazza Marco Gregori: è il campione regionale

È piacentino il nuovo campione regionale dell’Emilia Romagna e corre per il Velo Club Sovico-Pool Cantù. Si tratta del 16enne Marco Gregori che a Vigolzone in provincia di Piacenza, ha conquistato il Memorial Ferrari diventando campione emiliano della categoria allievi. Il corridore residente a Caorso ha colto la terza affermazione in stagione con una tattica accorta rimanendo nel vivo della corsa senza però sprecare energie. "Sapevo che potevo fare bene e correre vicino a casa mi ha dato una motivazione in più - ha detto Gregori -. Nell’ultimo giro in salita ho deciso di dare tutto per selezionare il gruppo. In volata ho atteso il momento giusto, sono uscito e ho vinto. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, ai tecnici e alla squadra brianzola e tutte le persone che mi sostengono. Gregori si è imposto allo sprint alla conclusione di 84 chilometri di gara. A Rocca Canavese nel Torinese, è arrivata invece la quarta posizione ottenuta da Lucas Mirko Maffei al Trofeo Pluto. Dan.Vig.