Ciclismo, ecco il 69° Girio del Montalbano per élite e under 23

Bacchereto (Prato), 9 giugno 2025 - In occasione dell’apertura della 30^ Sagra delle Ciliegie che si chiuderà domenica 8 giugno, presentato a Bacchereto il 69° Giro del Montalbano per dilettanti élite e under 23, in programma domenica 15 giugno. Una classica nazionale tra storia e tradizione dedicata al ricordo di Luigi Bellini e Luciano Lenzi, dirigenti che nel 1954 fondarono questa corsa e di Carlo Drovandi scomparso l’anno scorso. Ad organizzare la competizione sono oggi il G.S. Bacchereto con il suo presidente Marco Degl’Innocenti, un Comitato Organizzatore unito e affiatato composto da una ventina di appassionati, e l’U.C. Seanese Corse presieduta da Marco Fuochi, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Prato, Comuni di Carmignano e Poggio a Caiano, delle Pro-Loco carmignanese e poggese. Tra gli ospiti alla serata di presentazione, l’assessore allo sport del Comune di Carmignano Jacopo Palloni, il sindaco di Poggio a Caiano Riccardo Palandri con l’assessore allo sport Piero Baroncelli. La gara che ricordiamo nel 2021 fu valevole come Campionato Italiano Under 23 con il successo del valdarnese Gabriele Benedetti, fu vinta alla sua prima edizione nel ’54 dal pratese Claudio Lastrucci, e tra i successivi vincitori Grassi, Riccomi, Gradi, Casagrande, Montedori, Calzolari, Popovych, Riccò, Mori e tanti altri, mentre l’anno scorso si impose per distacco l’inglese Benjamin Granger della MG Kvis Colors For Peace. Al momento sono 166 gli élite e under 23 di 24 società iscritti al Giro del Montalbano, corsa che prevede un percorso di 157 chilometri. Il ritrovo nella mattinata del 15 giugno presso la sede della Filarmonica Giuseppe Verdi nella piazza omonima di Bacchereto, e partenza ufficiale da Seano alle 13,30 con 4 passaggi dal traguardo di via Molinaccio/Piazza Verdi a Bacchereto e dal “muro” di Madonna del Papa dopo 31, 69, 108 e 145 chilometri a 12 dalla conclusione.