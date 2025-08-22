Ciclismo, ecco il Trofeo Irriducibili-Caduti sul Lavoro in Valdera

Terricciola, 22 agosto 2025 - L’A.S. Dilettantistica Irriducibili che ha la sua sede sulla collina di Terricciola, e che comprende numerosi ex corridori di ciclismo con presidente Luca Daddi, è chiamata ad allestire domenica prossima 24 agosto il 3° Trofeo Irriducibili-Caduti sul Lavoro per la categoria juniores. Poco più di 100 gli iscritti alla gara con un favorito principale, il perugino Mattia Gagliardoni Proietti del Team Franco Ballerini Lucchini Energy vincitore di 6 gare ed al momento in grande forma. L’umbro guidato dall’ex professionista Luca Scinto avrà a disposizione anche due tratti sterrati in salita (lui che è stato un brillante protagonista anche nel ciclocross) di 1.500 metri nei due giri finali quando i corridori transiteranno da Terricciola (via Rampucci, via delle Cascine, via Taneto) per raggiungere la località di Morrona e tornare a Terricciola località già sede dell’arrivo finale del Giro della Valdera a tappe juniores a fine giugno vinto dall’australiano Vinnie Manion. Tra gli iscritti alla gara pisana anche diverse formazioni extraregionali per un confronto quanto mai atteso e stimolante. La corsa sulle strade della Valdera di domenica prossima prevede il ritrovo a La Rosa presso i Magazzini Mangini da dove alle ore 14 prenderanno il per percorrere prima un circuito locale per due volte, quindi nella zona con passaggi dalla zona di arrivo Terricciola un altro circuito per tre volte prima di quello finale da ripetere due volte con il tratto di strada bianca. In tutto i chilometri da compiere sono 119 e l’arrivo è previsto attorno alle ore 17. Con la A.S.D. Irriducibili collabora anche “Una Bici X Tutti” di Pontedera grazie a Claudio De Angeli e Federico Grassi.