Ciclismo. Ecco la nuova Maltinti e la “Firenze-Empoli“

Doppio battesimo ciclistico nella saletta soci del Centro Coop Empoli dove alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni e della Federciclismo si è svolta la presentazione della 37esima Firenze-Empoli per élite e under 23 e del Gs Maltinti Banca Cambiano. Alla classica d’apertura nazionale in programma sabato 22 febbraio, saranno presenti al via 28 le squadre iscritte per un totale di 181 atleti. Stesso collausato tracciato con partenza alle 11.45 dal Piazzale Michelangelo per raggiungere Empoli attraverso Cerbaia, Ginestra Fiorentina, Montelupo. In via Carraia zona di arrivo, avrà inizio il primo dei sei giri con le salite di Monteboro e Monterappoli più lo "strappo" di Casette nella tornata conclusiva a 5 km dall’arrivo, previsto dopo 149 km per le 15.30 circa. La Firenze-Empoli ricorderà Renzo Maltinti storico presidente e patron del sodalizio organizzatore che si avvale come sempre della Commissione Sviluppo Sport del Comune di Empoli.

Novità invece per la formazione Maltinti Banca Cambiano ormai vicina ai 50 anni di attività con sei under 23 e 4 élite diretti da Leonardo Scarselli, Tiziano Antonini e Alfredo Luddi. Ai quattro atleti del 2024, Vignini, Catarzi, Franchini e il campione toscano under 23 Salvadori, si sono aggiunti sette nuovi corridori tra i quali gli esperti Andrea Innocenti e Giosuè Crescioli. La società empolese dei fratelli Roberto e Cristina Maltinti (presidente e vice) organizzerà anche il 47° Gran Premio Città di Empoli alla data del 14 giugno. La squadra: Tommaso Catarzi, Francesco Franchini, Pietro Salvadori, Francesco Vignini (riconfermati) ed i nuovi Giosuè Crescioli, Andrea Innocenti, Bernardo Angiolini, Alessio Frius, Andrea Sergiampietri, Andrea Stefanelli, Alessandro Romeo Zanetti.

Antonio Mannori