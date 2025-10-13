Ciclismo: Edoardo Cipollini (nipote di Mario) professionista dal 2026

Lucca,13 ottobre 2025 – Il debutto tra i professionisti Edoardo Cipollini, nipote di Mario, lo ha già fatto in Toscana disputando a settembre il Gran Premio Industria e Artigianato di Larciano e la Coppa Sabatini a Peccioli, gare entrambe vinte dal giovane messicano Del Toro. Da qualche giorno anche l’ufficializzazione che sarà nella massima categoria con la stagione 2026 come a suo tempo fece il compianto babbo Cesare negli Anni Ottanta e lo zio Mario. La maglia sarà ancora quella della MBHBank Ballan CSB Colpack una società dove si è trovato bene. Vent’anni compiuti nel mese di aprile Edoardo arriva da una stagione dove non ha avuto certo fortuna, con il virus a inizio anno e la frattura della clavicola più tardi. Nella seconda parte dell’annata 2025 e soprattutto in questo finale di stagione il lucchese è stato di sovente protagonista anche se non è riuscito a centrare il successo riportando un secondo posto nel Trofeo Città di Lucca e tre volte terzo, tra cui quello nella Firenze-Viareggio nel giorno di Ferragosto. Dopo il piazzamento d’onore alla Firenze-Viareggio dove c’era ad attenderlo lo zio Mario, quest’ultimo scrisse sulla sua pagina social una bella dichiarazione. “Il terzo posto di Edoardo per me – disse Mario - è l'equivalente di una vittoria, da dove siamo partiti (praticamente da zero) dopo la tua caduta. Non è sempre semplice saper leggere bene un risultato, ma dal mio punto di vista è il massimo che tu potessi raggiungere, ho apprezzato la tua passione, dedizione e spirito di sacrificio.... ma soprattutto mi è piaciuto il tuo atteggiamento verso l'obbiettivo. Mi ha toccato ascoltarti e vederti commosso. C'è purtroppo la mancanza di un Padre, che il destino ti ha portato via troppo presto e Lui quella gara l'aveva vinta 50 anni fa. Sai – concluse lo zio Mario Cipollini - che io ci sono e questa cosa per te potrebbe non essere semplice, conosci il mio modo di essere e di pensare.... ma i momenti duri, creano uomini forti”. Passista veloce è pronto a questo importante salto di categoria come ci disse a Lucca dopo la gara che lo vide secondo sul rettilineo delle celebri “Mura”. “Penso a mio padre quanto sarebbe stato felice e contento se fosse stato ancora in vita. Lui fino a quando ha potuto, mi è stato sempre vicino seguendomi passo dopo passo dopo avermi portato nel ciclismo”. Il passaggio arriva dopo una stagione complicata:“Soprattutto ho sofferto quando mi sono rotto la clavicola ed ho dovuto restare fermo per due mesi e ripartire da zero mentre eravamo nel pieno della stagione agonistica. Approfitto per ringraziare chi mi ha aiutato il quel periodo davvero brutto”. Nella gara di Peccioli è stato protagonista. “Sono andato veramente bene ed ho fatto parte della fuga iniziata nei primi chilometri. Ci hanno raggiunti a una ventina di chilometri dal traguardo. Sono rimasto anche per un breve tratto nel gruppo del forte Del Toro prima di staccarmi. Ho concluso la gara in gruppo, credo con onore, e mio zio Mario mi ha fatto tanti complimenti”.

Edoardo è pronto al passaggio con dedizione e impegno, per continuare la splendida storia dei Cipollini nel ciclismo.