Ciclismo, Elisa Bianchi vince il Giro della Lunigiana juniores

Arcola (La Spezia), 3 settembre 2025 – Con il successo di tappa di Alessia Orsi sul traguardo di Arcola, e quello finale nella speciale classifica generale di Elisa Bianchi si è concluso il 4° Giro della Lunigiana per le donne juniores, anteprima di quello maschile che scatterà domani da Genova per concludersi domenica prossima a Terre di Luni. È stata la BFT Burzoni la squadra trionfatrice, conquistando anche la seconda tappa e la classifica generale. La frazione Portovenere–Arcola ha vissuto il suo momento decisivo sull’ascesa di Baccano, unico GPM di questa edizione, che ha ridotto il gruppo di testa a sole otto atlete: Milesi, Rezzonico, Ferri, Bianchi, Alessia e Martina Orsi, Laudi e Brillante Romeo. Nel finale la squadra piacentina ha sfruttato la superiorità numerica: prima l’attacco di Martina Orsi, poi quello della gemella Alessia, che con un’azione decisa ha fatto il vuoto conquistando la vittoria con 24” di vantaggio sul gruppetto inseguitore, regolato in volata da Elisa Bianchi davanti a Elisa Ferri. Grazie a questo secondo posto, sommato a quello ottenuto ieri, Elisa Bianchi si è aggiudicata la Maglia Verde della classifica generale, davanti ad Alessia Orsi e Lucia Brillante Romeo.

CLASSIFICA FINALE A PUNTI: 1)Elisa Bianchi (BFT Burzoni) 190 punti 2)Alessia Orsi (BFT Burzoni) 175 3)Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano) 165

ORDINE D'ARRIVO (2^ tappa): 1)Alessia Orsi (BFT Burzoni) km 76,2, in 1h54'51" alla media di Km 39,808; 2)Elisa Bianchi (BFT Burzoni) a 24"; 3)Elisa Ferri (Zhiraf Pagliaccia); 4)Aline Rezzonico (Biesse-Carrera-Premac); 5)Lucia Brillante Romeo (Aromitalia 3T Vaiano); 6)Laudi; 7)Zambelli a 42"; 8)Testoni; 9)Delle Fontane; 10)Laghi.