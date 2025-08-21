Ciclismo. Elite e Under 23 pronti per la classica di settembre a Cesa

MARCIANOSi avvicina l’appuntamento con la corsa ciclistica di Cesa, in programma il 2 settembre. Un appuntamento o per meglio dire una classica nel panorama nazionale che si svolge proprio in occasione dei festeggiamenti all’interno della frazione del comune di Marciano della Chiana. Sono pochissime, tra l’altro, le corse soprattutto per Elite e Under 23 con oltre 100 edizioni alle spalle, e tra queste figura il Circuito di Cesa che si disputerà martedì 2 settembre per la 102esima volta. Organizzazione del Gs Cesa che metterà in palio il trofeo Santa Lucia. Partenza ufficiosa dal panificio Menchetti alle 13,25, quella ufficiale da Cesa nella zona dell’arrivo alle 13,30. Il percorso comprende tre giri del circuito che passerà da Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, Renzino, Pozzo, Cesa, e altri sei sul tratto Badicorte, Marciano via Carraia, Esse, Marciano porta dell’Orologio, Cesa, bivio Pescaia, Cesa.

I chilometri da percorrere sono in totale 170, con l’epilogo previsto attorno alle 17.30. Gli organizzatori prevedono un buon numero di atleti al via per una corsa che può vantare nel proprio albo d’oro nomi importanti. Tra i vincitori più prestigiosi Enrico Paolini, nell’edizione del 1965, un ciclista che è stato tre volte campione italiano professionisti, scomparso proprio quest’anno.