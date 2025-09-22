Ciclismo - "Elite» e Under 23: vince Manenti. "Città di Lucca» sprint

Ha vinto Manenti su Edoardo Cipollini l’edizione 2025 del "Trofeo Città di Lucca", una classica per "Elite" e "Under 23". E’ una piccola Milano-Sanremo, fatte le debite proporzioni ovviamente, ma è diventata sicuramente la gara più importante d’Italia per queste categorie. E, infatti, nel 2026 sarà valevole come campionato italiano.

Ieri è andata in scena, con il favore del meteo, la 54ª edizione del "Trofeo Città di Lucca - Ricordando Giacomo Puccini". Il percorso – con il chilometro zero posto in via Pisana – , prevedeva un circuito ad ampio raggio, da ripetere quattro volte, più il breve tratto per raggiungere il traguardo. Le difficoltà maggiori rappresentate dalle ascese al Quiesa e al Monte Pitoro. In tutto 170 chilometri e 600 metri.

Organizzazione (come sempre perfetta) da parte dell’Unione ciclistica lucchese, società storica, fondata nel 1948 e, adesso, gestita mirabilmente da Angelo e Gianfranco Battaglia.

E’ stata una prova avvincente. Nel finale se ne vanno in tre: Belletta, Cipollini e Manenti. Accumulano 30 secondi a duemila metri dal traguardo. Se la giocano allo sprint i tre fuggitivi. Vince Marco Manenti davanti all’ottimo Cipollini che, certamente, ci avrebbe tenuto molto ad imporsi, praticamente a casa.

Massimo Stefanini