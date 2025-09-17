Ciclismo Elite ed Under 23: l’edizione numero 84. Spettacolo alla Coppa Ciuffenna. Davanti a tutti c’è il russo Savekin

LORO CIUFFENNAParla russo la Coppa Ciuffenna, la classica del Valdarno riservata ad Elite ed Under 23. A sfrecciare per primo sotto il traguardo infatti è stato il russo Ilia Savekin, in forza alla spagnola Baixa Tortosa, che si è imposto con una prova di forza nel finale. Una corsa diventata un appuntamento fisso per il ciclismo che ha saputo regalare grande spettacolo lungo le strade del Valdarno in quella che era l’edizione numero 84 della Coppa Ciuffenna.

Una gara che a dire il vero potrebbe annoverare alle spalle qualcosa come 97 edizione se si considera la storica Coppa Antica. Passione, emozioni e spettacolo nell’appuntamento curato in ogni minimo dettaglio della Lorese, la società presieduta da Luciano Gambini.

La vittoria, come detto, è andata al russo Ilia Savekin, della formazione iberica della Baixa Tortosa, che si è imposto con una bella prova di forza nel finale della corsa. Alle sue spalle, in seconda posizione, si è classificato Mattia Gialli del team Hoplà, mentre il terzo gradino del podio è stato conquistato dal britannico William Harding in forza alla Zappi Racing Team. La corsa era partita come da programma alle ore 13 con un circuito di 14,9 chilometri da ripetere ben 11 volte, passando per bivio Casalini, Terranuova, Penna e quindi l’arrivo a Loro Ciuffenna, per un totale di 163,9 chilometri.

Un percorso impegnativo e ostico quello che ha messo alla prova i partecipanti.

Al via si sono presentati ben 170 corridori in rappresentanza di 26 squadre, tra cui spiccavano presenze internazionali di rilievo: la nazionale ucraina con Hovorun, l’Uc Monaco Montecarlo con il colombiano Velasquez e l’ucraino Basaraba, la Baix Ebre spagnola con atleti russi, tra cui lo stesso vincitore Savekin, e la Zappi Racing Team, formazione di matrice britannica con Wood e Harding. Il nome di Ilia Savekin succede nell’Albo d’oro a quello di Federico Iacomoni vincitore lo scorso anno, e va a far compagnia a quello di Vincenzo Nibali che qui vinse nel 2003.

M.M.