Ciclismo elite under 23: Il percorso prevede tre giri da 26 chiometri. sono 112 gli iscritti al tradizionale appuntamento. Rossi, Milesi, Donati e Innocenti tra i favoriti della corsa sul circuito di Cesa

CESA

Sono pochissime le corse soprattutto per Elite e Under 23 con oltre 100 edizioni alle spalle, e tra queste figura nell’elenco il Circuito di Cesa che si disputerà oggi per la 102esima volta. L’organizzazione della gara è a cura del Gs Cesa, con in testa Barbagli e Malentacchi, che metterà in palio il trofeo Santa Lucia. Partenza ufficiosa dal panificio Menchetti alle 13,25 ufficiale da Cesa, nella zona dell’arrivo alle 13,30. Il percorso prevede tre giri da 26 chiometri ciascuno passando per Badicorte, Marciano, Pozzo, Foiano, Renzino, Pozzo, Cesa, altri sei da 15,30 chilometri ciascuno sul tratto Badicorte, Marciano via Carraia, Esse, Marciano porta dell’Orologio, Cesa, bivio Pescaia, Cesa. I chilometri da percorrere sono in totale 170, con l’epilogo previsto attorno alle 17,30. Ben 112 gli iscritti in rappresentanza di 18 squadre, tra queste la Biesse Carrera, una delle più forti in Italia che presenta tra gli altri Rossi, Milesi e Donati, la Maltinti con Crescioli e Innocenti, la nazionale ucraina, il club spagnolo della Baix Ebre con corridori russi, la Zappi di matrice britannica, l’Aran con De Laurentiis e il colombiano Rubio, la Pistoiese con il danese Nordal, la Tecnipes Inemiliaromagna, l’aretina Rosini diretta da Chioccioli. Tra i vincitori più prestigiosi Enrico Paolini, giusto 60 anni fa nel 1965. Paolini, poi tre volte campione italiano professionisti, vincitore di tappe al Giro d’Italia e di altre gare, purtroppo è scomparso proprio quest’anno.

Matteo Marzotti