Ciclismo. Empolesi scatenati nel campionato toscano allievi. Il titolo a Emanuele Favilli vincitore in solitaria

Un campionato toscano allievi in Garfagnana trionfale per il ciclismo empolese. Nella Top ten infatti ben sette atleti, quattro della Iperfinish con la conquista della maglia di campione toscano da parte di Emanuele Favilli e tre dell’Empolese con il secondo posto di Salvatore Leonetti. Al mattino a Pieve a Fosciana si sono svolti anche i due campionati regionali per gli esordienti e per dovere di cronaca ricordiamo il 2° posto di Gabriele Cavallini dell’Empolese nella gara del primo anno dietro a Diego Della Polla della Coltano. Ma torniamo agli allievi (88 al via) con la splendida vittoria in solitaria di Emanuele Favilli grazie a un allungo nella parte conclusiva che presentava un tratto in salita. Favilli, livornese e figlio d’arte (lo segue e lo allena il babbo Elia ex professionista) ha saputo conservare un vantaggio di una decina di secondi per andare a cogliere il titolo. Domenica prossima sarà impegnato nel Campionato Italiano con almeno un altro paio di compagni di squadra nella rappresentativa regionale a caccia della maglia tricolore. Tornando alla prova regionale di domenica scorsa la Iperfinish ha completato il 15° successo stagionale con il settimo posto di Edoardo Agnini, il nono di Laerte Scappini e il decimo di Marco Spanio. Per l’U.C. Empolese prestazione altrettanto brillante quella nel campionato in Garfagnana con Leonetti giunto secondo a 10“ dallo scatenato Favilli. Nelle ultime gare l’atleta in casacca biancoceleste aveva dimostrato di essere in ottima condizione confermata dalla prestazione e dal piazzamento ottenuto che può offrirgli un posto nella squadra toscana per il campionato italiano. La società del presidente Gianluca Chiti ha ottenuto inoltre il quinto posto con Mattia Gastasini e l’ottavo con Leonardo Pavi Degl’Innocenti, a completare una prestazione collettiva esemplare.

Antonio Mannori