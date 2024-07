Ciclismo esordienti. Primo podio della stagione. Colombo esce dall’anonimato

Primo podio della stagione per Edoardo Colombo (a sinistra nella foto). Il brianzolo della Salus Seregno si è classificato al secondo posto nella gara di Carbonate (Como) valida per l’assegnazione del Gran Premio Industria e Commercio carbonatese per esordienti di secondo anno. In fuga fin dai primissimi chilometri, Colombo è stato superato da Leonardo Previati, varesino della Orinese, che in dirittura di arrivo ha fatto valere il suo spunto veloce. Rimane comunque la bella prestazione per il corridore della Salus Seregno che con questo risultato esce finalmente dall’anonimato. Tra gli esordienti di primo anno, ottavo posto per Andrea Pierobon (Cicli Fiorin). In casa Salus Seregno si festeggia anche la seconda posizione di Davide Maria Secchi nella manifestazione per Giovanissimi svoltasi ad Albese con Cassano (Co) intitolata alla memoria di Fabio Casartelli.

Dan.Vig.