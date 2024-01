Ciclismo. Eva Lechner esulta nel Trofeo Friuli

Eva Lechner ha centrato il successo nella seconda prova del Trofeo Friuli, in quel di Valeriana (Pn) ed a Forlì la juniores Alice Pascucci si è imposta nell’ultima prova dell’Adriatica Tour. Oltre alla vittoria della Lechner il Team diretto da Milena Cavani in quel di Valeriana ha colto un secondo gradino del podio tra le juniores con Giada Martinoli e la quinta piazza con Greta Pighi, e tra gli juniores sono entrati nella top ten Giacomo Ghiaroni (9°) ed Alessandro Ingrami (10°) e tra gli allievi con Edoardo Tassi (6°) e Giulio Baccini (8°) e tra i master il serramazzonese Luigi Ghiaroni (Bici x tutti Gorzano) ha colto l’argento tra gli M5. A Forlì hanno debuttato gli esordienti del 1° anno con la maglia che è stata indossata da Tommaso Rossi (Forti e Liberi Forlì) con nessun modenese al via. Nella mattinata hanno gareggiato i master con i modenesi protagonisti che si sono aggiudicati ben tre categorie. Tra gli M5 Remo Bardeli (Spilla Team Spilamberto) ha superato il compagno Davide Montanari che aveva centrato due successi nel weekend. Successo per Massimo Corti (Hill Cycling Corlo) tra gli M6 mentre Enzo Michelini (BHS Spezzano) è giunto al 3° posto, Tra gli M8 successo di Mimmo Toni (Iaccobike Sassuolo). Negli allievi tra le donne si è imposta Valentina Bravi (A Favore del Ciclismo) e nella gara riservata agli juniores Alice Pascucci (Ale Cycling Team Modena) ha dominato. Tra i maschi terzo gradino di Manuel Mutolo (A Favore del Ciclismo).

Andrea Giusti