Ciclismo Fabio Del Medico sale sul tetto del mondo. Conquistato il titolo iridato nella prova del keirin

E’ un orgoglio italiano Fabio Del Medico, fresco vincitore del titolo mondiale Juniores nella prova del keirin, ma a gonfiare il petto è un po’ anche Massa visto che il ciclista salito sul tetto del mondo vanta origini apuane che gli provengono dai nonni materni. Quello compiuto da Fabio in Cina, dove si svolgeva la rassegna iridata, è stato un autentico capolavoro del tutto insperato.

"Ci ha sorpresi un po’ tutti – ha confermato il papà Andrea Del Medico che lo segue dappertutto e rappresenta il fondamentale sostegno e punto di riferimento per il “campioncino“ –. Era difficile aspettarsi un tale exploit, fra l’altro così lontano da casa, ma ha fatto una prova strepitosa. Fabio aveva già partecipato al precedente mondiale in Colombia ma le cose non erano andate bene. In questi tre anni si è preparato con grande scrupolo e dedizione per questo nuovo appuntamento ed i suoi sforzi sono stati ripagati".

L’atleta in forza al Velo Club Empoli del presidente Alberto Mazzoni si è presentato in Oriente forte del titolo italiano di specialità conquistato quest’anno al velodromo Enzo Sacchi di Firenze ma nel 2023 di titoli tricolore ne aveva vinti già altri due al velodromo di Dalmine a Bergamo: uno di Keirin e l’altro di velocità. Parliamo di un corridore, quindi, che è al top in Italia e che già da qualche anno si era “consacrato“ totalmente alla pista consapevole di potervi ottenere grandi risultati. In Cina oltre all’oro individuale Del Medico ha conquistato anche un buon sesto posto nella velocità a squadre. Fabio è versiliese e vive con la famiglia a Pietrasanta, dove ha iniziato ad andare in bicicletta col Pedale Pietrasantino, ma come detto nelle sue vene scorre anche sangue massese e nella nostra città si seguono con attenzione le sue gesta.

I nonni apuani sono due suoi accaniti sostenitori ed in particolare Franco Ciregia ha una vera passione per il nipote e in questi anni anche lui si è prestato volentieri ad accompagnarlo in giro per l’Italia quando se n’è presentata la necessità.