Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Ciclismo
  4. Ciclismo femminile. Belgio da favola, Tonetti sul podio alla Egmont Cycling Race

Ciclismo femminile. Belgio da favola, Tonetti sul podio alla Egmont Cycling Race

Non si è ancora spento l’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista (Grand Prix Yvonne Reynders in Belgio) che...

di DANILO GIUSEPPE VIGANO'
21 agosto 2025
Non si è ancora spento l’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista (Grand Prix Yvonne Reynders in Belgio) che...

Non si è ancora spento l’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista (Grand Prix Yvonne Reynders in Belgio) che...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Non si è ancora spento l’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista (Grand Prix Yvonne Reynders in Belgio) che Cristina Tonetti è salita nuovamente sul podio di un’altra classica fiamminga: la Egmont Cycling Race Women che si è svolta a Zottegem sulla distanza di 128 chilometri. Un buon momento per la 23enne di Besana Brianza, portacolori della squadra spagnola Laboral Kutxa Fundacion Euskadi, che nella volata finale a ranghi compatti si è classificata al terzo posto mostrando ottime doti anche di sprinter oltre alle tradizionali caratteristiche di scalatrice. Cristina ha chiuso la prova alle spalle della legnanese Martina Alzini (Cofidis) che si è imposta davanti alla olandese Lonneke Uneken della formazione WolkerWessels Cycling Team. Quarto posto per Vittoria Grassi della società monzese della BePink Imatra Bongioanni. La corsa si è animata grazie al tentativo di sei atlete fra cui Francesca Pellegrini che in seguito si è avvantaggiata in compagnia della norvegese Haugsted e della belga Truyen. A meno 12 dall’arrivo la rimonta del gruppo che torna sulle battistrada annullando anche il tentativo solitario della Haugsted. Con Tonetti in condizioni di fare bene è stata la Laboral Kutxa Fundacion Euskadi a impostare lo sprint finale vinta però dalla brava Alzini. Dan.Vig.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su