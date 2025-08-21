Ciclismo femminile. Belgio da favola, Tonetti sul podio alla Egmont Cycling Race

Non si è ancora spento l’entusiasmo per la sua prima vittoria da professionista (Grand Prix Yvonne Reynders in Belgio) che Cristina Tonetti è salita nuovamente sul podio di un’altra classica fiamminga: la Egmont Cycling Race Women che si è svolta a Zottegem sulla distanza di 128 chilometri. Un buon momento per la 23enne di Besana Brianza, portacolori della squadra spagnola Laboral Kutxa Fundacion Euskadi, che nella volata finale a ranghi compatti si è classificata al terzo posto mostrando ottime doti anche di sprinter oltre alle tradizionali caratteristiche di scalatrice. Cristina ha chiuso la prova alle spalle della legnanese Martina Alzini (Cofidis) che si è imposta davanti alla olandese Lonneke Uneken della formazione WolkerWessels Cycling Team. Quarto posto per Vittoria Grassi della società monzese della BePink Imatra Bongioanni. La corsa si è animata grazie al tentativo di sei atlete fra cui Francesca Pellegrini che in seguito si è avvantaggiata in compagnia della norvegese Haugsted e della belga Truyen. A meno 12 dall’arrivo la rimonta del gruppo che torna sulle battistrada annullando anche il tentativo solitario della Haugsted. Con Tonetti in condizioni di fare bene è stata la Laboral Kutxa Fundacion Euskadi a impostare lo sprint finale vinta però dalla brava Alzini. Dan.Vig.