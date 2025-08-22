Ciclismo femminile. Cesano, sfida a Montegiorgio

In arrivo una domenica di gare extraprovinciali per le formazioni brianzole.

A cominciare dalla Società Cesano Maderno della categoria donne esordienti e allieve che affronteranno la lunga trasferta nelle Marche per schierarsi alla partenza del Trofeo Hair Gallery in programma a Montegiorgio in provincia di Fermo-Macerata. Tra le atlete più attese ci sono le tricolori Nicole Bracco e Aurora Cerame.

Sulle strade del Piemonte sono attesi invece gli allievi del Velo Club Sovico-Pool Cantù GB che saranno di scena a Bollengo, nel Torinese, dove sarà assegnato il Trofeo Angelo Ricca. Al via i corridori Maffei, Casabona, Pellizzon e Migheli.

Saranno della contesa anche i ragazzi della Salus Seregno De Rosa e del Gruppo Sportivo Giovani Giussanesi. Quest’ultima formazione domani, disputerà la gara di Faenza (provincia di Ravenna) riservata alla categoria juniores e valida per l’assegnazione del Gran Premio Caffè Borbone.

Infine, gli juniores della Salus Seregno (Longoni, Talon, Lo Iacono, Grini, Balconi e Roda) al Trofeo Irriducibili che si terrà a La Rosa Terricciola in provincia di Pisa.

