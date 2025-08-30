Ciclismo femminile. Domani si corre il Città di Formigine, fucina di talenti

Domani a Formigine sarà la giornata clou del ciclismo femminile con la 54^ edizione della Coppa Città di Formigine. La corsa organizzata dalla U.S. Formiginese nacque da un’idea del fondatore della società Enzo Pinelli dalla quale nacque il Settembre Formiginese. Dal 2015 la manifestazione è riservata alle categorie femminili e nel corso del decennio ha visto primeggiare ragazze che poi si sono affermate in campo internazionale. Scorrendo l’albo d’oro troviamo la toscana Vittoria Guazzini, olimpionica a Parigi, e poi la campionessa di Stella di Serramazzoni Rachele Barbieri, iridata ad Hong Kong e plurititolata europea. Alle ore 14 si svolgeranno le operazioni preliminari con presentazione dei team in Piazza Italia con lo sfondo del Castello. Alle 15 scatterà la prima gara riservata alle esordienti del 1° e 2° anno con la consegna delle maglie giallorosse delle migliori dell’Emilia-Romagna essendo la corsa valida per il Trofeo Rosa con anche atlete di fuori regione. Alle 16.15 scatteranno le allieve dove ci sarà un grande tifo per Anna Mucciarini, atleta che gareggia per la maglia della Fiorenzo Magni Brescia ma è cresciuta nel vivaio dell’A.c. Serramazzoni diretto da Benito Mantovi e, per la prima volta quest’anno, gareggia sulle strade di casa dove aver collezionato allori in tutta Italia sia su strada che su pista con l’obiettivo di imitare la sua concittadina Barbieri. Franco Machi nella doppia veste di presidente e direttore di corsa sarà coadiuvato da 60 volontari dislocati su tutto il percorso che si snoderà tra Formigine e la frazione di Corlo. Nel corso della giornata la Polizia Stradale di Modena allestirà un percorso didattico per tutti i bambini mentre la prima cittadina Elisa Parenti scorterà in bicicletta le ragazze prima della partenza.

Andrea Giusti