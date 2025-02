Ciclismo femminile. La giapponese Maho Kakita centra due argenti. La BePink Monza alza i calici ai Campionati Asiatici

Arrivano dalla Thailandia i primi risultati per la formazione femminile monzese della BePink Imatra Bongioanni. E sono risultati di valore quelli conquistati dalla giovanissima Maho Kakita. L’atleta giapponese è infatti impegnata ai Campionati Asiatici in svolgimento a Bueng Si Fai che si concluderanno domenica. Kakita è salita due volte sul podio, dapprima con la medaglia d’argento nella Staffetta Mista e in seguito con l’identica medaglia nella gara a cronometro individuale per la categoria donne under 23. Contro il tempo, l’atleta di Walter Zini si è resa protagonista di una prestazione di valore fermando il cronometro a soli 6 secondi dalla vincitrice, la cinese Qing Zhao la quale. Domani, la attende la prova in linea dove punterà al titolo.

Intanto, ieri è scattata dalla Spagna la Settimana Femenina de la Comunitat Valenciana in quattro tappe. La squadra monzese, guidata per l’occasione da Matteo Varago, sarà in gara Beatrice Caudera, Angela Oro, Andrea Casagranda, Irene Cagnazzo, Silvia Milesi, l’iberica Marina Garau Roca e la tedesca Aileen Schweikart.

Danilo Viganò