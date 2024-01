Ciclismo femminile. Sponsor storico. BePink ora si lega alla Bongioanni

In attesa del debutto nella Omloop van het Hageland, in Belgio (febbraio), BePink di Monza annuncia la nuova partnership con Bongioanni. Il team monzese femminile avrà al suo fianco l’azienda di Borgo San Dalmazzo nel Cuneese e di Legnago, nel Veronese, produttrice di caldaie, pompe di calore, scalda acqua. Bongioanni è un nome storico nel ciclismo avendo sponsorizzato in passato numerose squadra dilettantistiche. "Che Bongioanni abbia deciso di dare fiducia alla nostra squadra è un alore aggiunto - ha detto il team manager Walter Zini - Ad accomunarci è non solo la passione per le due ruote, ma anche una filosofia che si fonda s rispetto per la tradizione ed entusiasmo. Siamo ansiosi di iniziare".

Dan.Vig.