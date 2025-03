Ciclismo: fenomenale Ganna nella crono versiliese della Tirreno-Adriatico

Lido di Camaiore (Lucca), 10 marzo 2025 - Filippo Ganna ha superato sé stesso nella Tirreno Adriatico. Nel 2022 sullo stesso percorso aveva vinto la crono e due anni fa aveva fatto il bis. Questa volta ha fatto il tris abbassando il tempo fatto segnare nel 2023 di 11 secondi alla media di km 56,173. Una prestazione stratosferica quella del gigante in maglia tricolore, e una vittoria realizzata con una seconda parte della gara fantastica quando ha recuperato i due secondi di ritardo all’intertempo di Fiumetto dove era previsto il giro di boa, infliggendo al giovane spagnolo Ayuso ben 25 secondi. Seguito da vicino anche dal nuovo c.t. della Nazionale italiana Marco Villa che lo ha guidato tante volte su pista, il campione della Ineos Grenadier ha confermato di essere in ottima condizione dopo una preparazione intensa durante l’inverno. Nel mirino di Ganna la Sanremo e perché no la Parigi-Roubaix. Bravo anche Ayuso che resta uno dei maggiori favoriti della corsa scattata dalla Versilia alla presenza di un buon pubblico, e bella la prestazione del giovane danese Pijtersen giunto terzo.

Per i colori azzurri oltre a super Ganna, un brillante Tiberi (4°), e bravi sia Milan (5°) che Cattaneo (6°). Per Ganna è stata la trentaquattresina vittoria della carriera e la 27esima in una prova a cronometro. Domani, martedì 11 marzo, la seconda tappa della Tirreno-Adriatico con il ritrovo a partire dalle 10 in piazza XXIX Maggio a Camaiore e quindi il via ufficiale alle 11,35 per una tappa di 192 chilometri che porterà i corridori sul traguardo di Follonica.

ORDINE D’ARRIVO E CLASSIFICA GENERALE 1. Filippo Ganna (ITA/Ineos Grenadiers) Km 11,500, in – 12’17”, alla media di Km 56,173. 2. Juan Ayuso (SPA/UAE Emirates-XRG) a 23” 3. Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a 28” 4. Antonio Tiberi (ITA/Bahrain-Victorious) a 29” 5. Jonathan Milan (ITA/Lidl-Trek) a 31” 6. Derek Gee (CAN/Israel-Premier Tech) a 34” 7. Mattia Cattaneo (ITA/Soudal-Quick Step) a 36” 8. Soren Waerenskjold (NOR/Uno-X Mobility) a 37” 9. Isaac del Toro (MEX/UAE Emirates-XRG) a 38” 10. Kévin Vauquelin (FRA/Arkéa-B&B Hotels) a 41” ====== JUNIORES: Sfida avvincente anche nella CronoVersilia juniores con il brillante successo del varesino Riccardo Colombo della Bustese Olonia che ha fatto meglio con un tempo inferiore di 10 secondi a quello segnato dal Campione del Mondo su pista Magagnotti e da Salogni salito sul podio per il terzo posto. Il vincitore della gara alla quale hanno preso il via 46 concorrenti, ha viaggiato alla media di km 50,182. Al quarto posto Bertoncelli e quinto Marchi mentre l’unico toscano nella Top ten è risultato il pratese Pietro Menici della Casano-Stabbia giunto settimo.