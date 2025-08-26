Ciclismo. Fermanelli è argento sulle strade del Veneto

Il Continental team Sam – Vitalcare - Dynatek torna sul podio. Il ventunenne Marco Fermanelli va a medaglia in Veneto, nella trevigiana Corsa delle Eccellenze per élite-under 23. L’argento del corridore di Montecosaro viene festeggiato nel quartier generale societario di Trodica. Il risultato colto sull’asse Badoere – Valdobbiadene è importante per la scuderia e arriva quasi a ruota del bronzo acquisito dal sangiustese Filippo Dignani nel Trofeo Rancilio della milanese Parabiago. Fermanelli è secondo solo al quotato trentino Federico Iacomoni (al bis stagionale, impreziosito da significativi piazzamenti), che finalizza al meglio il lavoro dello squadrone bresciano Biesse Carrera Premac, involandosi in vista del Gpm e chiudendo il solitaria (156 km alla media di 43,021). Marco è il migliore degli inseguitori, a 40“, davanti a Riccardo Perani (Trevigiani Energiapura Marchiol). Per il montecosarese (alla vigilia della corsa di casa, il Trofeo dell’Addolorata di domenica 7 settembre) un altro salto qualitativo, dopo il decimo posto di tappa al Giro di Campania (sullo sfondo delle rilevanti presenze ai vertici giovanili: Poker Leopardiano d’oro, Sarnano – Recanati d’argento…). Per la Sam - Vitalcare – Dynatek un bel momento di rilancio ed una forte iniezione di fiducia, in una stagione di transizione (dopo i fasti, con acuti anche tra i professionisti), resa difficile dalla malattia e dalla scomparsa, nel febbraio scorso, dell’ammiraglio senigalliese Emilio Mistichelli. "Ci rimettiamo in gioco" affermavano consapevolmente i dirigenti in sede di presentazione ufficiale dell’organico 2025 e del parallelo progetto ciclistico promozionale di matrice marchigiana con respiro nazionale (Veneto quale primo partner) - internazionale. Sta progettando l’anno che verrà il tandem dei patron presidenti Demetrio Iommi (Gruppo Vega) - Adriano Pennacchioni (Gruppo Scap), affiancato e sostenuto in primis dai dirigenti Luigi Castagna e Adamo Dignani.

Umberto Martinelli