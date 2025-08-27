Ciclismo. Fervono i preparativi per il Trofeo. Santissima Addolorata

"Partenza alle 15, per la 28ª edizione del Trofeo Santissima Addolorata" la conferma arriva da Cesare Nicola Serafini, portavoce degli organizzatori Giovani Allegri che ufficializzano i dettagli della classica élite-under 23, chiamata ad inaugurare l’ultimo segmento del 34° Cappello d’Oro, di cui Montecosaro costituisce l’ultima tappa marchigiana della stagione. Sono giorni di lavoro in vista dell’appuntamento di domenica 7 settembre, il percorso ondulato ricalcherà quello spettacolare e severo del 2024 e degli anni precedenti, che ha laureato vincitori assoluti vari mattatori del circuito cadetto: dal siciliano Filippo Fiorelli al laziale Francesco Parravano. Dopo 13 prove, il Cappello d’Oro – Memorial Paolo Piazzini – Memorial Franco Bellucci vede al comando il toscano Tommaso Dati (Biesse - Carrera – Premac, 53 punti), davanti al corregionale Matteo Regnanti (Team Hopplà, 36 p.). Terzo è l’emergente Diego Bracalente (della lombarda MBH Bank Ballan CSB, 33 p.), talento di Casette d’Ete, cresciuto nel vivaio della Scap Trodica di Morrovalle presieduta da Adriano Pennacchioni. Il 28° Trofeo Santissima Addolorata si disputa in memoria di Gianfranco Sanseverinati, l’amico "Garrincha" (uno dei primi promotori della corsa ciclistica, come sottolinea la locandina della ‘tregiorni’ del primo fine settimana di Montecosaro).

Campione in carica: il pistoiese Lorenzo Boschi (Team Gragnano, Km 115 alla media di 36,126) su Taccone e Parravano.

Umberto Martinelli