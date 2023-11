Ciclismo. Festa Ale Cycling, titolo regionale

La compagine giovanile del Team Ale Cycling Modena ha conquistato il titolo di campione regionale a squadre miste con il modenese Edoardo Tassi,assieme a Jolanda Sambi Lucio Baccini e Nicholas Scalorbi (in foto assieme alla Team Manager Milena Cavani, al presidente regionale Spada ed al vice Chini). "Sono molto soddisfatta del risultato ottenuto dai miei atletie – ha commentato l’ex azzurra assieme al patron Stefano Belloi – questo era il primo obiettivo stagionale speriamo di proseguire nel prosieguo della stagione con le maglie individuali qui a Fanano dove abbiamo tanti appassionati e sponsor". Il successo assoluto della corsa è andato al Team Guerciotti. Alle spalle del Team Ale Cycling hanno occupato gli altri due gradini del podio emiliano le compagini di Michele Paletti e patron Fabio Sgarzi ’A Favore del ciclismo’, che cercheranno di rifarsi nelle gare individuali di oggi che scatteranno alle 10 con Esordienti ed Allievi sia maschili che femminili mentre nel pomeriggio concluderanno le gare Open . Oggi a Pont-Chateu (Francia) saranno in gara negli europei dopo l’annullamento delle gare di ieri tra gli under 23 Luca Paletti e Lucia Bramati e tra le juniores Greta Pighi e Giada Martinoli.

Andrea Giusti